В неочевидном месте: секретные документы британской армии нашли на свалке

Секретные документы британской армии нашли на свалке

Секретные военные документы Великобритании оказались на обычной свалке рядом с крупнейшей военной частью британской армии. Об этом сообщает газета The Sun on Sunday.

По информации издания, папки с грифом нашел случайный прохожий. В выброшенных документах содержались личные данные военнослужащих, детальные схемы хранения оружия, график смены караула, а также протоколы действий при возникновении экстренных ситуаций. Бумаги также фиксировали многочисленные нарушения правил безопасности.

Скандалом уже занялась Королевская военная полиция. Впрочем, представитель британской армии поспешил успокоить общественность, заявив, что в найденных материалах якобы не было «секретной информации об оперативной обороне».

Однако сам факт халатности, позволившей чувствительным данным оказаться в публичном доступе, вызвал неоднозначную реакцию британского общества.

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