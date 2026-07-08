Могут ли продавцы требовать оплату без сдачи: ответ адвоката

Адвокат Борзенко: продавцы не могут требовать оплату без сдачи

В России магазины и точки общепита не имеют права отказывать клиенту в покупке или требовать оплату строго без сдачи. Об этом сообщила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко в беседе с RT.

По словам эксперта, обязанность по обеспечению кассы разменными купюрами и монетами полностью лежит на предпринимателе, а не на потребителе.

Юрист подчеркнула, что любые попытки переложить поиск мелких денег на плечи покупателя являются незаконными и нарушают правила ведения торговой деятельности.

«Согласно п. 2 ст. 492 Гражданского кодекса РФ, договор розничной купли-продажи является публичным договором. Ст. 426 ГК РФ раскрывает содержание этого правила: лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано продавать товары каждому, кто к нему обратится, если такая продажа относится к характеру его деятельности», — пояснила Надежда Борзенко.

По ее словам, именно по этой причине продавец не вправе отказывать покупателю в продаже товара. Даже если в кассе нет подходящей суммы для сдачи.

Адвокат напомнила, что статья 16 закона «О защите прав потребителей» прямо запрещает связывать приобретение одних товаров с обстоятельствами, не имеющими к ним отношения.

В случае возникновения конфликта в магазине Борзенко рекомендует позвать администратора или зафиксировать инцидент в книге отзывов.

Также пострадавшая сторона имеет право подать жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора или направить иск в суд. Организация обязана настроить работу так, чтобы выдача сдачи была технически возможна при любом наличном расчете.

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