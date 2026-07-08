Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае

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Алена Куликова
Алена Куликова 94 0

Свой маршрут женщины не регистрировали.

Женщины сорвались со скалы в Пермском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае, одна погибла

Две женщины сорвались со скалы в селе Кын Пермского края, сообщили в прокуратуре региона.

Туристки в возрасте 45 и 46 лет сплавлялись по реке Чусовой и во время остановки решили подняться на скалу «Желтый камень». В процессе восхождения обе сорвались с высоты.

Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм. Вторую женщину доставили в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести, ей оказывают стационарную помощь.

По предварительной информации, свой маршрут туристки не регистрировали в уполномоченных органах. Данное обстоятельство проверят в ходе следственных действий.

Лысьвенская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента. Ведомство оценивает соблюдение правил безопасности при организации самодеятельного туризма, а также выясняет причины, приведшие к срыву со скалы.

По факту происшествия проводится процессуальная проверка, результаты которой огласят позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пермском крае медведь напал на ученика шестого класса.

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