Солиста Scorpions Клауса Майне отправляют на пенсию

Солисту Scorpions Клауса Майне пора на пенсию. К такому выводу пришли интернет-пользователи, посмотревшие видео с выступления артиста в Стамбуле.

Зрители, побывавшие на концерте знаменитой группы, жалуются, что движения артиста скованные, ходит он на полусогнутых коленях и наклонив корпус тела немного вперед.

И это неудивительно. Майне уже 78 лет, ему делали операцию на позвоночнике, и он переносил бактериальный бронхит. Однако звезда все равно выходит на сцену и отрабатывает свою программу.

Общественность, высказавшая свое мнение в сети, разделилась на два лагеря. Есть те, кто разочаровался в исполнителе, некоторые даже передумали покупать билеты на концерт коллектива.

«Когда пора завязывать, но группа катает свой ежегодный „последний“ концерт до упора. Скоро на коляске будет ездить и издавать звуки»;

«Клаус Майне — легенда, но запомнить его таким я, наверное, не хочу. Хочу помнить его энергичным, бегающим. Я мечтал побывать на этом концерте, но, наверное, хорошо, что не попал», — писали интернет пользователи.

Другие поддержали музыканта, указывая на то, что не все будут в этом возрасте даже в подобной физической форме.

«Очень хочу посмотреть на то, как двигаться и петь будут все комментаторы в 80 лет. Осуждать мы все можем! А любить свое дело до смерти не каждый может», — отмечали поклонники.

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