Глава МИД Ирана призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе
Аракчи пообещал восстановить судоходство до довоенных показателей за 30 дней.
Фото: www.globallookpress.com/Khalil Dawood
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Любое стороннее вмешательство в ситуацию в Ормузском проливе лишь усилит напряженность и отсрочит нормализацию обстановки. Об этом на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает телеканал SNN.
«Любое вмешательство или попытка создать параллельные механизмы урегулирования лишь приведут к дальнейшему усложнению ситуации, усилению напряженности и задержке возобновления работы этого жизненно важного водного пути», — предупредил глава иранской дипломатии.
По его словам, Тегеран видит путь к деэскалации исключительно в строгом соблюдении уже подписанного ирано-американского меморандума. Если все стороны устранят препятствия, движение по проливу способно вернуться к довоенным объемам в течение месяца.
Заявление прозвучало на фоне резкого обострения — президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня, указав на запуск четырех беспилотников по гражданским судам.
Один из дронов, по данным американской стороны, поразил верхнюю палубу грузового корабля. Вскоре после этого гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что два снаряда попали в телебашню в районе города Сирик.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пообещал «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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