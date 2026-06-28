Трамп заявил о новых ударах по Ирану

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

Он также пообещал уничтожить исламскую республику, если ситуация не изменится.

Новые удары США по Ирану — что произошло

Фото: Reuters/ Ken Cedeno

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иран повторно нарушил соглашение о прекращении боевых действий, поэтому США совершили новую атаку на объекты, расположенные в исламской республике. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Американский самолет только что нанес удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радарам за нарушение соглашения о прекращении огня, которое случилось вновь», — написал глава государства.

Президент также отметил, что прежние удары по территории ИРИ не изменили подход Тегерана к проблеме. По его словам, если Иран продолжит идти по пути эскалации, то США возобновят военную операцию, а страну ждет полное уничтожение.

«Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать», — подчеркнул он.

Обстановка на Ближнем Востоке снова накалилась после обвинений Ирана в обстреле товарного судна в Ормузском проливе. В ночь на 27 июня Центральное командование американских ВС заявило о нанесении ударов по складам с оружием и дронами в ИРИ.

В ответ иранские военные атаковали военные базы США в регионе. В Тегеране также пригрозили «жестким ответом», если Вашингтон продолжит агрессивные действия против исламской республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции пообещал «ад» американским объектам на Ближнем Востоке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:05
Роскачество назвало признаки качественного мороженого
6:45
Трамп заявил о новых ударах по Ирану
6:21
Сколько стран доступно россиянам без виз? В АТОР назвали число
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака
5:30
Иран пообещал «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке
5:06
Надбавка за работу: кому в августе повысят пенсии

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео