Трамп заявил о новых ударах по Ирану
Он также пообещал уничтожить исламскую республику, если ситуация не изменится.
Фото: Reuters/ Ken Cedeno
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Иран повторно нарушил соглашение о прекращении боевых действий, поэтому США совершили новую атаку на объекты, расположенные в исламской республике. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Американский самолет только что нанес удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радарам за нарушение соглашения о прекращении огня, которое случилось вновь», — написал глава государства.
Президент также отметил, что прежние удары по территории ИРИ не изменили подход Тегерана к проблеме. По его словам, если Иран продолжит идти по пути эскалации, то США возобновят военную операцию, а страну ждет полное уничтожение.
«Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать», — подчеркнул он.
Обстановка на Ближнем Востоке снова накалилась после обвинений Ирана в обстреле товарного судна в Ормузском проливе. В ночь на 27 июня Центральное командование американских ВС заявило о нанесении ударов по складам с оружием и дронами в ИРИ.
В ответ иранские военные атаковали военные базы США в регионе. В Тегеране также пригрозили «жестким ответом», если Вашингтон продолжит агрессивные действия против исламской республики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции пообещал «ад» американским объектам на Ближнем Востоке.
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