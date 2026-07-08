Плавится асфальт: Европа страдает от изнуряющей жары и лесных пожаров

Европа охвачена лесными пожарами, горят тысячи гектаров. Сразу в четырех странах борются с возгораниями, которые вызвала изнуряющая жара — причем она бьет рекорды уже третий год подряд. Температура настолько высокая, что в некоторых районах плавятся провода, светофоры — и даже асфальт.

Власти многих городов поливают прохожих из водометов. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная — только в июне от жары погибли почти четыре тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае на частной ферме в деревне Кипчак произошел пожар, в результате которого погибли 4150 свиней. Сообщение поступило 29 июня, на место выехали 41 человек и 16 единиц техники. Огонь локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Удалось спасти 1135 животных. Пострадавших среди людей нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, спасатели разбирают завалы.

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