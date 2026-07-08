Угроза будущему: число бесплодных женщин может вырасти на 50%

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Эксперты связывают такую негативную динамику с целым рядом социальных и медицинских факторов.

Какое количество бесплодных женщин в мире: научные данные

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert

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Lancet: число бесплодных женщин может вырасти на 50%

Почти 80 миллионов женщин в возрасте от 35 до 49 лет по всему миру могут столкнуться с бесплодием через десять лет. Такой прогноз был опубликован в научном журнале Lancet.

По данным ученых, к 2036 году проблемы с зачатием ребенка в этой возрастной группе увеличатся примерно на 50%.

Эксперты связывают такую негативную динамику с целым рядом социальных и медицинских факторов. В частности, на репродуктивные возможности негативно влияют постоянный психоэмоциональный стресс, наличие лишнего веса.

Также воздействие оказывает общемировая тенденция осознанного откладывания рождения первенца на более поздний жизненный период.

Кроме того, серьезным препятствием остается затрудненный доступ многих пациенток к современным вспомогательным репродуктивным технологиям.

Специалисты подчеркивают необходимость пересмотра отношения к этой проблеме на глобальном уровне. Авторы опубликованного доклада настаивают, что вопросы сохранения фертильности должны стать приоритетной частью национальных и международных стратегий в сфере здравоохранения.

Врачи рекомендуют женщинам не игнорировать своевременную диагностику и обращаться за медицинской помощью заранее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что привычка сплетничать может дать репродуктивное преимущество.

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