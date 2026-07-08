Двое человек пострадали в результате хлопка газа в автомобиле в Буйнакске

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 49 0

В машине находились мужчина и женщина.

Кто пострадал при хлопке газа в Буйнакске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Буйнакске Республики Дагестан в микрорайоне Дружба возле магазина произошел хлопок газовоздушной смеси в легковом автомобиле. Соответствующее обращение поступило по линии экстренной связи МЧС региона.

Пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. На место направили пожарную автоцистерну и пять человек. У пострадавших ожоги различной степени тяжести, их везут в центральную городскую больницу Буйнакска.

Ранее 7 июля в Дагестане при пожаре погибли двое детей. В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по региону поступило сообщение о возгорании в селе Муцалаул Хасавюртовского района. Пожарные обнаружили тела двух детей 2019 и 2021 годов рождения.

Кроме того, ранее 15 июня в Самаре в многоквартирном доме по улице 22-го Партсъезда произошел хлопок бытового газа, начался пожар. Пламя быстро охватило здание со второго по четвертые этажи. Погибли два человека, также около 12 человек пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео