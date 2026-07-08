Двое человек пострадали в результате хлопка газа в автомобиле в Буйнакске

В Буйнакске Республики Дагестан в микрорайоне Дружба возле магазина произошел хлопок газовоздушной смеси в легковом автомобиле. Соответствующее обращение поступило по линии экстренной связи МЧС региона.

Пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. На место направили пожарную автоцистерну и пять человек. У пострадавших ожоги различной степени тяжести, их везут в центральную городскую больницу Буйнакска.

Ранее 7 июля в Дагестане при пожаре погибли двое детей. В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по региону поступило сообщение о возгорании в селе Муцалаул Хасавюртовского района. Пожарные обнаружили тела двух детей 2019 и 2021 годов рождения.

Кроме того, ранее 15 июня в Самаре в многоквартирном доме по улице 22-го Партсъезда произошел хлопок бытового газа, начался пожар. Пламя быстро охватило здание со второго по четвертые этажи. Погибли два человека, также около 12 человек пострадали.

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