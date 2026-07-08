«Сам не пишу»: Тарасов о том, что стало последней каплей в общении с дочерью

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Алена Куликова
Алена Куликова 3 499 0

Экс-футболист в эфире объяснил что 17-летняя Ангелина сама разрушила их устные договоренности.

Дмитрий Тарасов о прекращении общения с дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Экс-футболист Тарасов рассказал о прекращении общения с дочерью

Бывший футболист Дмитрий Тарасов в эфире YouTube-шоу рассказал, что перестал общаться со своей 17-летней дочерью Ангелиной от первого брака. Поводом для охлаждения отношений стали неоднократные отказы девушки от встреч, которые они ранее согласовывали.

По словам футболиста, он каждые выходные звал дочь к себе домой, чтобы та проводила время с младшими братьями и сестрами. Однако девушка перестала приезжать, а позже попросила видеться отдельно, без остальных членов семьи. Тарасов согласился, но и это не изменило ситуацию — визиты так и не возобновились.

Спортсмен рассказал, что не понимает истинной причины: раньше Ангелина приезжала охотнее, а теперь избегает контактов. Он отметил, что пошел на уступки ради нее, но устные договоренности, о которых они договаривались, девушка просто игнорирует.

«Сам не пишу уже месяц», — рассказал Тарасов, подчеркнув, что это не его выбор, а реакция на поведение Ангелины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов снова унизил супругу — Анастасию Костенко, достав блин из мусорки.

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