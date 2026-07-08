Технопарки, спорткомплексы и учебные центры: достижения программы КРТ в Москве

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

В столице прорабатывается и реализуется более 470 проектов комплексного развития территорий.

Какие достижения принесла Москве программа КРТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Собянин: программа КРТ способствует сохранению промышленного потенциала столицы

Программе комплексного развития территорий (КРТ) Москвы исполняется шесть лет. О достижениях в рамках КРТ рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

Благодаря программе, на заброшенных участках территории и пустырях появляется современная привлекательная жилая инфраструктура. Таким образом выполняется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В частности, успешно идет реорганизация 5,92 гектаров земли в бывшей промышленной зоне «Октябрьское поле» в районе Щукино. Всего прорабатывается и реализуется более 470 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет свыше 4,7 тысяч гектаров. В общей сложности планируется построить около 73,7 миллионов квадратных метров.

Кроме того, на улице Маршала Прошлякова в Строгино будут построены жилые здания, учебный и спортивный комплексы, а также гостиница и технопарк, рассказал глава города.

Развитие социальной, технологической и жилой инфраструктуры в рамках проектов КРТ планируется и в других районах. В частности, планируется создать больше 40 технопарков, в частности, в Отрадном хотят построить уникальный промышленный парк формата light industrial.

Ранее Москва представила свои технологические разработки на 16-й Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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