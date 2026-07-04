Стали известны дата и место следующего раунда переговоров США и Ирана

Al Arabiya: США и Иран возобновят переговоры в Пакистане 11 июля

Очередной этап переговоров США и Ирана заявлен на 11 июля и пройдет в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на странице в соцсети X.

Как отметили в материале телеканала, стороны собираются обсудить несколько ключевых тем. В их числе антииранские санкции, замороженные активы Тегерана, а также вопрос, связанный с ядерной программой Ирана.

В Al Arabiya указали, что состав иранской делегации определится после завершения похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Остальные детали предстоящей встречи телеканал не привел.

Переговоры должны стать продолжением дипломатического процесса между Вашингтоном и Тегераном.

До этого, в ночь на 18 июня, Иран и США в дистанционном формате подписали меморандум, который предусматривает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Также документ определил сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления прохода судов в Ормузском проливе со стороны Ирана.

Кроме того, Тегеран, исходя из данных меморандума, обязался не получать ядерное оружие. Вопрос иранской ядерной программы стороны должны урегулировать отдельным соглашением.

Для этого США и Иран договорились провести переговоры в течение 60 дней. Для Тегерана одним из ключевых итогов такого процесса должно стать снятие антииранских санкций.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп высказался о прогрессе в диалоге с Ираном.

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