Эколог предупредил об уголовной ответственности за свадьбу Иды Галич на озере

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 1 032 0

На особо охраняемых природных территориях запрещена любая громкая музыка и проезд автомобилей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Эколог Вольпин: свадьба Иды Галич может обернуться уголовным делом

Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин объяснил, что проведение частного торжества на особо охраняемой природной территории чревато не только административными штрафами, но и уголовным делом. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru на фоне скандала вокруг свадьбы блогера Иды Галич в Северной Осетии.

«Если коротко, на ООПТ запрещена любая хозяйственная деятельность. Там даже музыку включать нельзя — любая звукоусиливающая аппаратура отпугивает животных, птицы бросают птенцов», — пояснил эколог.

Он также подчеркнул, что организаторам пришлось бы решать вопрос с подвозом гостей исключительно электротранспортом, поскольку использование обычных машин на таких территориях категорически запрещено.

Любые работы, включая установку сцен и шатров, требуют череды согласований с дирекцией заповедника или профильным министерством, причем в разрешительных документах строго оговаривается перечень допустимых действий. По словам Вольпина, расчистка бульдозерами и вбивание свай абсолютно исключены.

«В случае нанесения ущерба рассчитывается ущерб, и если суммы крупные, заводится уголовное дело. Природоохранная прокуратура может провести проверку по запросу», — резюмировал специалист, добавив, что при определенных условиях может наступить уголовная ответственность.

Сама телеведущая ранее заявила, что в ходе монтажных работ не было вырублено ни одного дерева и не производилось бетонирования, а после свадьбы проведут полную рекультивацию участка и вернут природе изначальный вид. Однако, как выяснилось, даже благие намерения не отменяют охранный статус территории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич готовится к свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем и заявила, что ее праздник пытаются сорвать.

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