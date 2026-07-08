Российские бойцы спасли девочку, месяц жившую в подвале в Константиновке

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 728 0

Ребенок остался без семьи после удара украинского дрона.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военнослужащие спасли 10-летнюю девочку, которая почти месяц провела в сыром подвале разрушенного дома в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе Южной группировки войск.

София рассказала, что мама у нее умерла, папу она не помнит, а бабушки и дедушки, получивших ранения в результате попадания украинского дрона в дом, тоже уже нет в живых.

Ребенка обнаружили случайно во время подомового обхода на окраине города. С того самого дня солдаты взяли над ней неформальное шефство — носили продукты, дарили подарки и охраняли полуразрушенное строение, пока вокруг шли бои. Как только появилась возможность безопасно вывезти девочку из зоны активных боевых действий, именно эти бойцы лично провели эвакуацию.

Сейчас София находится в безопасности. Несмотря на пережитый ужас, девочка нашла в себе силы поблагодарить спасителей и призналась, что ее главная мечта — чтобы как можно скорее наступил мир.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина отказалась забирать тела своих боевиков из Константиновки.

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