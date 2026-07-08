Процесс продолжится? Лерчек сможет участвовать в заседаниях по уголовному делу

Специалисты онкоцентра пришли к выводу, что состояние блогера это позволяет.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Блогер Лерчек сможет участвовать в заседаниях по уголовному делу
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сможет присутствовать на заседаниях по своему уголовному делу, которое ранее было заморожено из-за ее тяжелой болезни. Об этом сообщает ТАСС.
«В ответе специалистов онкологического центра им. Н. Н. Блохина на запрос представителей надзорного ведомства содержится информация о том, что Валерия Чекалина может участвовать в судебных заседаниях в рамках уголовного дела, которое было в отношении нее приостановлено», — заявил собеседник агентства.
Медики сочли, что состояние 33-летней Лерчек позволяет ей участвовать в судебных разбирательствах по делу о мошенничесвте.
Страшный диагноз Чекалиной поставили вскоре после рождения четвертого ребенка. Болезнь поразила два позвонка, и в марте женщине провели операцию. На фоне резкого ухудшения здоровья ее освободили от домашнего ареста, а уголовное преследование по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей на счета компании в ОАЭ приостановили.
Однако активная жизнь блогера в соцсетях породила волну сомнений. В сеть попали кадры, где Лерчек энергично занимается в спортзале. Девушку, снявшую эти кадры, лишили абонемента.
«Она выходила, пила протеин в абсолютно нормальном состоянии», — утверждала блогер Алина Расковская.
В противовес скептикам выступает возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини. Он продолжает находиться рядом с ней и свидетельствует об обратном.
«Она сильно больна. Она говорит: «Я хочу быть дома, я хочу быть с ребенком», — рассказывал мужчина о состоянии избранницы.
Ранее 5-tv.ru писал, что онкобольная Лерчек вновь затанцевала.
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