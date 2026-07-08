Россия в сельхозсезоне увеличила экспорт пшеницы почти на 14%

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

За рубеж было отправлено около 48 миллионов тонн зерна.

Россия заметно нарастила вывоз пшеницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По итогам сельскохозяйственного сезона с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года Россия, по предварительным данным, значительно увеличила объемы экспорта пшеницы. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре «Русагротранс».

Как отметили аналитики, за рубеж было отправлено около 48 миллионов тонн зерна против 42,2 миллиона тонн годом ранее. Рост поставок составил 13,7%.

Несмотря на усиление конкуренции со стороны других стран-экспортеров, в том числе на рынках Ближнего Востока и Африки, Россия смогла увеличить объемы поставок во все государства, входящие в пятерку крупнейших импортеров отечественной пшеницы.

Крупнейшим покупателем вновь стал Египет, куда было экспортировано 9,7 миллиона тонн зерна. Следом идут Турция с показателем 7,4 миллиона тонн, Судан — 2,3 миллиона тонн, Саудовская Аравия — два миллиона тонн и Кения, закупившая 1,9 миллиона тонн российской пшеницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России началась уборочная кампания. К работам по сбору урожая уже приступили 16 регионов страны. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, аграрии намолотили уже более 4,5 миллиона тонн зерновых. Он также отметил, что уборка ведется в соответствии с установленными агротехнологическими сроками, а текущая урожайность превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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