Обойдется дорого: Сергей Жорин рассказал, чем грозит Иде Галич свадьба у памятника природы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 640 0

Блогер планирует провести торжество рядом с Мидаграбинским озером — особо охраняемым природным объектом.

Адвокат про свадьбу Иды Галич

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звездный адвокат Жорин: свадьба Галич у памятника природы может дорого ей обойтись

Степень ответственности за свадьбу блогера и телеведущей Иды Галич на территории, включенной в перечень памятников природы регионального значения Республики Северная Осетия-Алания, зависит от последствий. Об этом 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

Он объяснил, что Мидаграбинское озеро, рядом с которых хочет провести торжество знаменитость, является особо охраняемой природной территорией (ООПТ).

«Ключевой вопрос не в самом факте проведения свадьбы, а в том, затрагивали ли подготовительные работы границы памятника природы или его охранный режим. Расчистка территории, въезд техники, установка конструкций, повреждение почвы, растительности, загрязнение или иное воздействие на природный комплекс», — уточнил юрист.

Он отметил, что за нарушение режима ООПТ предусмотрена административная ответственность. Наказание за это — штраф: для граждан — три-четыре тысячи рублей, для должностных лиц— 15-20 тысяч рублей, для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий нарушения.

Уголовная ответственность тоже может наступить. Но важно учесть, что это произойдет только в случае, если нарушение режима ООПТ приведет к значительным последствиям, а не за факт свадьбы на этой территории. Для установления вреда необходимо провести экспертизы, осмотр и расчет вреда, добавил Жорин.

«Ответственность при этом не должна автоматически возлагаться на публичное лицо, вокруг которого возник скандал. Отвечает тот, кто фактически организовал или совершил нарушение: подрядчик, организатор мероприятия, владелец/арендатор площадки, лицо, завозившее технику и конструкции, либо заказчик. Но только если будет доказано, что он давал соответствующие указания, знал о правовом режиме территории и действовал виновно», — подчеркнул адвокат.

Чтобы избежать проблем, нужно заранее проверить кадастровые границы охраняемой территории и приграничной зоны, объяснил он. Также необходимо получить письменные согласования у уполномоченных органов. Если потребуется, взять разрешение пограничных органов на проведение мероприятия. Кроме того, Жорин посоветовал заказать независимое экологическое обследование.

«Кроме того, нужно было зафиксировать состояние территории „до“ и „после“, исключить земляные работы, тяжелую технику, вырубку, снятие грунта, костры, слив жидкостей и любые конструкции с фундаментом», — добавил юрист.

А вот если праздник был организован без получение соответстующиж дозволений, то придется нести еще и административную ответственность за проведение массовых культурных или иных мероприятий без разрешения. За это также предусмотрены штрафы: для граждан — до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 25 тысяч рублей и для юрлиц — до 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иду Галич хотят отменить из-за предстоящей свадьбы рядом с Мидаграбинским озером в Северной Осетии. В сети появились заявления о том, что ради тожества расчищают особо охраняемую природную территорию. Однако сама телеведущая это отрицает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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