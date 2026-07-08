Минпросвещения утвердило даты всех школьных каникул

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Алена Куликова
Алена Куликова 77 0

Это поможет родителям заранее спланировать семейный отдых, а школам — скорректировать образовательные программы.

Минпросвещения рассказали о сроках каникул

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В Министерстве просвещения Российской Федерации утвердили рекомендации по организации учебного процесса на предстоящий 2026/2027 учебный год.

Ведомство установило единые даты, которые помогут родителям заранее спланировать семейный отдых, а школам — скорректировать образовательные программы. Согласно документу, учебный год начнется традиционно 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Для учеников 1-11 классов по четвертной системе рекомендованы следующие периоды отдыха: осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, а летние с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников порекомендовали провести дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней», — сказал глава Минпросвещения Кравцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после завершения экзаменов многие подростки вместо долгожданного облегчения сталкиваются с апатией, потерей сил и отсутствием желания что-либо делать.

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