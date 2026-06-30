Боязнь пропустить интересное: как справиться с летней тревожностью

Yahoo: боязнь пропустить интересное порождает летнюю тревожность

Лето принято считать самым беззаботным временем года. Однако для многих людей именно в этот период тревожность становится сильнее. Жара, изменение привычного распорядка, отпускной сезон и боязнь пропустить интересное (FOMO) могут негативно влиять на эмоциональное состояние. Психологи объяснили, почему это происходит и как помочь себе. Об этом сообщило Yahoo.

Жара действительно влияет на психику

Высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на организм.

Во время жары человек быстрее устает, хуже спит и становится более раздражительным. Исследования показывают, что недостаток сна и перегрев могут усиливать тревожность, ухудшать концентрацию и снижать способность справляться со стрессом.

Именно поэтому в особенно жаркие дни многие замечают, что становятся эмоциональнее обычного.

Летом нас чаще преследует синдром упущенной выгоды

Социальные сети создают ощущение, что летом все постоянно путешествуют, отдыхают, встречаются с друзьями и получают яркие впечатления.

Если собственное лето выглядит спокойнее, человек может испытывать чувство, будто упускает что-то важное. Это явление психологи называют боязнью пропустить интересное (FOMO).

Постоянное сравнение своей жизни с чужими фотографиями способно усиливать тревогу и чувство неудовлетворенности.

Нарушается привычный распорядок

Летом меняется привычный ритм жизни.

У детей начинаются каникулы, многие уходят в отпуск, рабочий график становится менее стабильным, появляются поездки и поздние прогулки.

Хотя такие перемены кажутся приятными, для нервной системы любое нарушение привычного режима — это дополнительный стресс. Особенно тяжело его переносят люди, которым важны предсказуемость и четкий распорядок дня.

Почему тревожность может усиливаться

Специалисты отмечают, что летом сразу несколько факторов действуют одновременно: жара ухудшает сон, меняется режим, возрастает социальная активность и появляется ощущение, что нужно успеть как можно больше.

В результате человек начинает чувствовать усталость не от работы, а от постоянной необходимости соответствовать ожиданиям — своим или навязанным окружающими.

Что помогает чувствовать себя спокойнее

Психологи советуют не пытаться сделать лето «идеальным». Полезно придерживаться нескольких простых правил:

сохранять привычный режим сна даже во время отпуска;

пить достаточно воды и избегать перегрева;

ограничивать время в социальных сетях, если они вызывают чувство зависти или тревоги;

не сравнивать свои планы с чужими;

оставлять время для отдыха без чувства вины;

помнить, что не каждое лето должно быть наполнено путешествиями и яркими событиями.

Когда стоит обратиться за помощью

Если тревожность сохраняется неделями, мешает работать, отдыхать, спать или сопровождается постоянным ощущением напряжения, стоит обсудить свое состояние с психологом или психотерапевтом.

Специалисты напоминают, что сезонные изменения могут усиливать уже существующую тревожность, но не являются ее единственной причиной.

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