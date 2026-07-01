Не лень, а последствия стресса: что происходит с детьми после экзаменов

Психолог Махмутова посоветовала не перегружать детей сразу после ЕГЭ

После завершения экзаменов многие подростки вместо долгожданного облегчения сталкиваются с апатией, потерей сил и отсутствием желания что-либо делать. Почему это происходит и как родителям помочь ребенку восстановиться, 5-tv.ru рассказала клинический психолог Надежда Махмутова.

«У детей наконец-то закончились экзамены. Казалось бы, можно выдохнуть, расслабиться, жить эту классную жизнь. Но многие дети впали в состоянии апатии», — отметила психолог.

По словам специалиста, такое состояние вполне объяснимо. Длительное напряжение в течение учебного года, давление со стороны школы и переживания из-за итоговой аттестации нередко приводят к эмоциональному истощению.

Эксперт пояснила, что особенно тяжело этот период переживают выпускники, которым предстоит поступление. Даже после сдачи экзаменов тревога не исчезает — подростки продолжают переживать из-за проходных баллов и конкурсного отбора. В таких случаях родителям важно поддержать ребенка.

«Если у вас ребенок поступает в вуз, то он все равно все еще в тревоге и в напряжении: пройдет ли, достаточно ли проходного балла, какой будет конкурс. И таким детям, во-первых, нужно давать поддержку, легализовывать: «Слушай. Даже если ты не проходишь, мы что-нибудь придумаем, мы будем решать дальше эту ситуацию», — объяснила Махмутова.

Махмутова рекомендует не перегружать детей сразу после экзаменов, но при этом сохранить привычные правила и режим дня. По ее словам, именно границы помогают подросткам чувствовать стабильность и безопасность.

Также специалист советует постепенно возвращать нормальный режим сна, чаще бывать на свежем воздухе, снизить количество шумных мероприятий и дать организму возможность восстановиться. Полезной будет и физическая разгрузка — занятия спортом или массаж. При этом психолог предупреждает, что полностью оставлять подростка в состоянии бездействия надолго не стоит.

«Да, окей, неделю-две не трогаем. Пускай он прям выдыхает и понимает, что все, больше от него ничего не ждут. А потом потихонечку вытаскиваем детей в социальную активность», — подчеркнула она.

Еще один важный момент, по словам Махмутовой, — открытый диалог в семье. Эксперт объяснила, что возможность проговорить переживания помогает снизить внутреннее напряжение, поэтому родителям стоит чаще разговаривать с детьми не только об учебе и проблемах, но и об их чувствах и переживаниях.

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