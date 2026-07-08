Онкобольная Лерчек запустила собственный бренд одежды

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится представить собственный бренд базовой женской одежды. Как сообщили Газете.ру представители команды проекта, официальная презентация состоится уже в ближайшие дни.

По словам представителей бренда, работа над коллекциями велась на протяжении нескольких лет и не прекращалась даже в сложный период жизни блогера, которая проходит лечение от онкологического заболевания. Несмотря на обстоятельства, Чекалина продолжала участвовать в разработке концепции и создании одежды.

Рассказывая о проекте, Лерчек объяснила, что стремилась создать вещи, в которых комфортно жить каждый день. По ее словам, бренд задумывался как способ поддержать женщин в разные моменты жизни, а работа над ним со временем приобрела для нее особое личное значение.

«В какой-то момент жизни я особенно остро поняла, насколько каждому человеку важно чувствовать эту поддержку. Наверное, именно поэтому этот проект стал для меня таким личным», — заявила Чекалина.

Валерия Чекалина борется с раком желудка. Про диагноз она узнала после рождения четвертого ребенка. Отец мальчика танцор Луис Сквиччиарини поддерживает ее на всех этапах лечения и рассказывает в соцсетях о том, через что приходится проходить 33-летней блогеру.

Из-за ухудшения состояния здоровья блогера освободили от домашнего ареста, а уголовное преследование по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей на счета компании в ОАЭ приостановили — хотя и могут возобновить — новости о подобных инициативах периодически появляются в СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Лерчек возобновила занятия танго после продолжительного перерыва.

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