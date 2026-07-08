В Раменском погиб призер соревнований по фехтованию Андрей Соловьев

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 149 0

Предварительно, это был несчастный случай.

Погиб призер соревнований по фехтованию Андрей Соловьев

Фото: ВКонтакте/МГАФК - официальная группа/mgafk

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Многократный призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию Андрей Соловьев погиб в Раменском после падения в колодец. О случившемся пишет ТАСС.

«В Раменском погиб 19-летний рапирист Андрей Соловьев. Он провалился в колодец. Предварительно, это был несчастный случай», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

О смерти спортсмена также сообщили в Московской государственной академии физической культуры (МГАФК).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически ушел из жизни Андрей Соловьев — спортсмен отделения фехтования, студент и член большой семьи МГАФК», — говорится в некрологе, опубликованном на странице учреждения в социальной сети ВКонтакте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рабочем поселке Выездное Арзамасского городского округа Нижегородской области при обрушении стены строящегося частного дома погибла пятилетняя девочка. После произошедшего следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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