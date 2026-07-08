Трамп: нельзя позволить сумасшедшим обладать ядерным оружием

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 93 0

Американский лидер высказался о возможном развитии ситуации вокруг Ирана.

Что сказал Трамп о ядерном оружии на саммите НАТО

Фото: Reuters/Umit Bektas

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Тема:
Война в Иране

Нельзя позволить сумасшедшим обладать ядерным оружием. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«Они (иранцы. — Прим. ред.) сумасшедшие и не могут заполучить ядерное оружие. Они убивают людей. Они убили тысячи наших солдат и сотни тысяч невинных людей», — сказал он.

Комментируя возможное развитие событий вокруг Ирана, Трамп отметил, что не ожидает длительного продолжения противостояния. По его словам, если конфликт возобновится, его последствия будут ограниченными по времени.

«Нет, я не думаю, что она (война. — Прим. ред.) начнется снова. Я думаю, что все закончится очень быстро… Мы не стремимся к долгосрочному конфликту», — отметил Трамп.

Перемирие между странами было нарушено 6 июля, когда были нанесены удары по трем суднам в Ормузском проливе, в том числе нефтяному танкеру Саудовской Аравии и газовозу Катара. Иран ответственность за атаку не взял, однако США нанесли удары по целям на территории исламской республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном «исчезновении» нового руководства Ирана в рамках противостояния с США и Израилем. Также глава Белого дома заявил, что сам может стать целью покушения, поскольку является для Ирана «целью номер один».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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