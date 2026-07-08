В Москве запустили первую в России роботизированную линию по выпуску ЖК-дисплеев

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Продукция пригодится в целом ряде отраслей — от образования до авиапромышленности.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Первую в России роботизированную линию по выпуску ЖК-дисплеев запустили в столице. Старт новому высокотехнологичному производству дал Сергей Собянин. По словам мэра, продукция предприятий технополиса «Москва» необходима для всей страны и пригодится во всех областях — от образования до авиапромышленности. И производство, по словам мэра, будет только расширяться.

«В прошлом году в Москве было введено около миллиона квадратных метров высокотехнологичных предприятий, и в этом году будет около двух миллионов. Будут введены десятки новых предприятий, в том числе два предприятия запускаем сегодня — это жидкокристаллические модули, которые не производились в нашей стране совсем», — сказал Сергей Собянин.

После выхода на полную мощность производства здесь будут выпускать около 500 тысяч изделий в год.

Второй объект, который сегодня открыли, — производственно-логистический корпус. Его главным резидентом станет технокластер «Москвич», где будет организован выпуск новых машин.

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