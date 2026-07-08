«Не продается»: премьер Гренландии ответил на слова Трампа о захвате острова
Власти острова вновь дали понять, что не намерены менять свою позицию, несмотря на заявления из Вашингтона.
Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Нильсен: слова о контроле над Гренландией не изменят ее принадлежность
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал очередные заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе острова под американский контроль. По его словам, подобные высказывания не повлияют на статус территории. Слова Нильсена приводит агентство Reuters.
«Гренландия не продается <…> Повторяющиеся призывы захвата или контроля нашей страны не изменят этого», — заявил Нильсен.
Глава правительства также подчеркнул, что власти острова рассчитывают на уважение территориальной целостности и права жителей самостоятельно определять свое будущее.
Поводом для заявления стали слова Дональда Трампа, который вновь выразил мнение, что Гренландия должна находиться под контролем США. Вслед за этим премьер-министр Дании Метте Фредериксен также напомнила, что остров не является предметом продажи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гренландия рассматривается властями США как одна из стратегических целей на фоне проблем с обеспечением пресной водой в отдельных американских регионах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 мар
- Минус 20 миллионов: на Западе заговорили о демографической катастрофе на Украине
- 9 февр
- Reuters: НАТО может начать военную операцию в Гренландии на этой неделе
- 1 февр
- Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии
- 30 янв
- Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе
- 24 янв
- Ошибка природы или мем года? Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
- 22 янв
- Марк Рютте мог предложить Дональду Трампу свой вариант сделки по Гренландии
- 22 янв
- Трамп пообещал выплатить по миллиону долларов жителям Гренландии за присоединение к США
- 22 янв
- Как к колонии: Путин указал на отношение Дании к Гренландии
- 22 янв
- Трамп заявил о бессрочном характере сделки США по Гренландии
- 22 янв
- Трамп заявил о формировании основы для будущей сделки по Гренландии
73%
Нашли ошибку?