Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в результате удара ВСУ в Белгородской области

Фельдшер скорой помощи пострадал в результате удара ВСУ в Белгородской области

В Борисовском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали сотрудники скорой медицинской помощи — фельдшер и водитель. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.

«В Борисовском округе в результате атаки ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в поселке Борисовка. FPV-дрон взорвался возле автомобиля скорой помощи. Двое мужчин получили акубаротравмы. Одного из пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, второй после осмотра врачами продолжил лечение амбулаторно.

В результате атаки машина скорой помощи получила повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Никольское Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате происшествия пострадал мирный житель. Мужчину с множественными осколочными повреждениями лица, грудной клетки и живота доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывают медицинскую помощь.

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