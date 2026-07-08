Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что западные государства продолжают поставлять Украине не только вооружение, но и токсичные химические вещества. Об этом он сообщил, выступая на 112-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, западные страны игнорируют сообщения о случаях применения токсичных химикатов украинской стороной в зоне специальной военной операции.

«Страны коллективного Запада закрывают глаза на систематическое применение киевским режимом токсичных химикатов в зоне проведения СВО. Более того, активно поставляют на Украину не только различные вооружения, но и токсичные химикаты...» — заявил Тарабрин.

Кроме того, постпред РФ утверждает, что после того, как Москва начала информировать государства — участники Конвенции о запрещении химического оружия и технический секретариат ОЗХО о предполагаемых нарушениях со стороны Киева, западные страны усилили кампанию по распространению дезинформации.

По словам Тарабрина, такая ситуация приводит к беспрецедентному уровню политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять стран Евросоюза выступили за ускоренную закупку американских ракет для систем противовоздушной обороны и их передачу Украине.

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