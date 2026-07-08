Диану Шурыгину отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 86 0

Блогер проходит по делу о распространении порнографических материалов.

За что арестовали Диану Шурыгину — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения для блогера Дианы Шурыгиной по делу о распространении порнографических материалов. Вместо домашнего ареста — заключение под стражу. Об этом 5-tv.ru сообщил участник судебного процесса.

По его словам, причиной такого решения стало нарушение Шурыгиной установленных судом ограничений во время нахождения под домашним арестом.

Блогер проходит обвиняемой по делу об изготовлении и распространении порнографии. Дело было возбуждено 19 мая. В случае признания виновной ей может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Широкую известность Шурыгина получила в 2016 году после громкой истории в Ульяновске. Тогда девушка, которая на тот момент была несовершеннолетней, рассказала о произошедшем на вечеринке, заявив, что ее напоили и изнасиловали.

Суд признал Сергея Семенова виновным по этому делу и назначил ему восемь лет колонии. Позднее он был освобожден досрочно — в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший возлюбленный блогера Дианы Шурыгиной предприниматель Святослав Гусев написал на нее заявление в полицию. Мужчина обвинил Шурыгину в краже дорогостоящей техники из его квартиры, включая ноутбук и игровую приставку, а также заявил о пропаже 1,1 миллиона рублей из сейфа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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