«США пожалеют»: Иран анонсировал массированную атаку на американские базы

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 227 0

Целями ударов станут объекты Штатов на Ближнем Востоке, предупредили в Тегеране.

Как в Иране отреагировали на атаку США в ночь на 9 июля

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

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Тема:
Война в Иране

Иран анонсировал массированную атаку на американские базы

Иран готовит массированный удар по американским базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NourNews со ссылкой на источник в вооруженных силах исламской республики.

Собеседник агентства утверждает, что целями станут все объекты Штатов в регионе, которые были так или иначе задействованы в операции против Ирана в ночь на 9 июля.

«Ракетные и беспилотные подразделения вооруженных сил в ближайшие минуты начнут массированную атаку на базы», — заявил он.

Представитель военных также отметил, что ответ ВС Ирана на сегодняшнюю атаку заставит США «пожалеть» о содеянном.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. При этом он выразил мнение, что диалог с Тегераном просто «не имеет смысла».

Перед этим Вашингтон обвинил иранских военных в атаке на три коммерческих судна в Ормузском проливе. После чего силы США нанесли удары по объектам на территории исламской республики. В Пентагоне сообщили, что в ночь на 8 июля были поражены более 80 целей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

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