«США пожалеют»: Иран анонсировал массированную атаку на американские базы
Целями ударов станут объекты Штатов на Ближнем Востоке, предупредили в Тегеране.
Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews
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Иран анонсировал массированную атаку на американские базы
Иран готовит массированный удар по американским базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NourNews со ссылкой на источник в вооруженных силах исламской республики.
Собеседник агентства утверждает, что целями станут все объекты Штатов в регионе, которые были так или иначе задействованы в операции против Ирана в ночь на 9 июля.
«Ракетные и беспилотные подразделения вооруженных сил в ближайшие минуты начнут массированную атаку на базы», — заявил он.
Представитель военных также отметил, что ответ ВС Ирана на сегодняшнюю атаку заставит США «пожалеть» о содеянном.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. При этом он выразил мнение, что диалог с Тегераном просто «не имеет смысла».
Перед этим Вашингтон обвинил иранских военных в атаке на три коммерческих судна в Ормузском проливе. После чего силы США нанесли удары по объектам на территории исламской республики. В Пентагоне сообщили, что в ночь на 8 июля были поражены более 80 целей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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