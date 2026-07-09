«США пожалеют»: Иран анонсировал массированную атаку на американские базы

Иран анонсировал массированную атаку на американские базы

Иран готовит массированный удар по американским базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NourNews со ссылкой на источник в вооруженных силах исламской республики.

Собеседник агентства утверждает, что целями станут все объекты Штатов в регионе, которые были так или иначе задействованы в операции против Ирана в ночь на 9 июля.

«Ракетные и беспилотные подразделения вооруженных сил в ближайшие минуты начнут массированную атаку на базы», — заявил он.

Представитель военных также отметил, что ответ ВС Ирана на сегодняшнюю атаку заставит США «пожалеть» о содеянном.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. При этом он выразил мнение, что диалог с Тегераном просто «не имеет смысла».

Перед этим Вашингтон обвинил иранских военных в атаке на три коммерческих судна в Ормузском проливе. После чего силы США нанесли удары по объектам на территории исламской республики. В Пентагоне сообщили, что в ночь на 8 июля были поражены более 80 целей.

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