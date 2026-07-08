Стала известна причина смерти 35-летней звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Звезда «Клюквенного щербета» Эдже Иртем скончалась из-за алкоголя

Стала известна официальная причина смерти 35-летней звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем. Об этом сообщило издание Hürriyet, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы.

После вскрытия и тщательного изучения анализов специалисты пришли к выводу, что причина смерти — острая алкогольная интоксикация. Концентрации алкоголя в крови, которая была подтверждена у звезды турецких сериалов, зачастую приводит к смерти.

Эдже Иртем скончалась 15 июня. Накануне вечером, 14 июня, после празднования своего дня рождения, актриса вернулась домой вместе с матерью в тяжелом алкогольном состоянии. Она приняла прописанные врачом антидепрессанты. По словам матери, она уложила дочь спать. Около полудня следующего дня женщина попыталась разбудить девушку, но та не реагировала. Войдя в комнату, мать обнаружила дочь без сознания, после чего вызвала скорую помощь.

Ранее в интернете также обсуждалась другая версия смерти о том, что за неделю до трагедии в Таиланде актрису могла укусить обезьяна, из-за чего развился сепсис. На левой руке девушки действительно обнаружили три раны, после чего семья добилась проведения дополнительных анализов, чтобы подтвердить или исключить заражение крови.

После вскрытия тело передали отцу. Эдже Иртем похоронили на кладбище Еникей в городе Кушадасы (провинция Айдын).

За свою карьеру актриса успела сняться во множестве популярных проектов, среди которых сериалы «Клюквенный щербет», «Новая невеста», «Права на престол Абдулхамид», «Запретный плод», «Мистер Ошибка», «Невиновный подсудимый» и «Семья».

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