Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Текущее состояние здоровья блогера позволяет ей участвовать в заседаниях.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Гособвинение просит суд возобновить рассмотрение дела блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Соответствующее решение может быть принято уже в пятницу, 10 июля.
Ранее разбирательство приостановили из-за прохождения блогером курса химиотерапии. Однако медицинские документы из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина подтвердили: противопоказаний для явки в суд у блогера нет, хотя само лечение продлится до 17 июля.
«Обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, отпали», — отметил собеседник агентства.
Параллельно Чекалина готовится к запуску собственного бренда базовой женской одежды. Презентация состоится в ближайшие дни. По данным представителей проекта, работа над коллекциями велась несколько лет и не останавливалась даже во время борьбы с раком желудка, который был диагностирован у сетевой знаменитости после рождения четвертого ребенка.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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