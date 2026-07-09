Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 71 0

Текущее состояние здоровья блогера позволяет ей участвовать в заседаниях.

Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу Лерчек

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Тема:
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Гособвинение просит суд возобновить рассмотрение дела блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Соответствующее решение может быть принято уже в пятницу, 10 июля.

Ранее разбирательство приостановили из-за прохождения блогером курса химиотерапии. Однако медицинские документы из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина подтвердили: противопоказаний для явки в суд у блогера нет, хотя само лечение продлится до 17 июля.

«Обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, отпали», — отметил собеседник агентства.

Параллельно Чекалина готовится к запуску собственного бренда базовой женской одежды. Презентация состоится в ближайшие дни. По данным представителей проекта, работа над коллекциями велась несколько лет и не останавливалась даже во время борьбы с раком желудка, который был диагностирован у сетевой знаменитости после рождения четвертого ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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