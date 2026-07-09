В Туве найдено тело, предположительно, одной из пропавших 12-летних девочек

В Туве обнаружили тело девочки, предположительно одной из двух школьниц, пропавших в Кызыле в начале июля. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

По данным ведомства, тело ребенка нашли на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района.

«Сегодня поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки, предположительно одной из пропавших 1 июля 2026 года. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, после чего следователем будут проведены необходимые следственные действия по опознанию», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Две 12-летние жительницы Кызыла пропали 1 июля. По данным следствия, около 17:00 они вышли из дома на улице Буренской и направились в сторону улицы Колхозной, после чего перестали выходить на связь.

Во время поисков на берегу протоки Енисея были обнаружены мобильные телефоны девочек, а также их обувь, которую позже опознали родители. По факту исчезновения школьниц было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В поисках участвовали сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, волонтеры и местные жители. Правоохранители обследовали акваторию реки, береговую линию, проводили подворовые обходы и изымали записи с камер видеонаблюдения.

Судьба второй пропавшей девочки пока остается неизвестной.

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