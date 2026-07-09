В Туве найдено тело, предположительно, второй из пропавших девочек

В Республике Тыва обнаружили тело, предположительно, второй 12-летней девочки, пропавшей в Кызыле 1 июля. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По данным ведомства, тело нашли во время поисковых мероприятий у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. На место выехали следователи и криминалисты для проведения осмотра и дальнейших следственных действий.

Ранее в этот же день на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района было обнаружено тело девочки, предположительно, одной из пропавших. На месте работают следователи, криминалисты регионального управления и следователь-криминалист центрального аппарата СК России.

Две 12-летние жительницы Кызыла исчезли 1 июля. По данным следствия, около 17:00 они вышли из дома на улице Буренской и направились в сторону улицы Колхозной, после чего их местонахождение оставалось неизвестным.

Во время поисков на берегу протоки Енисея были найдены мобильные телефоны девочек, а также их обувь. Родители позднее опознали обнаруженные вещи.

По факту безвестного исчезновения школьниц возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

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