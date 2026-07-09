Жажда контролировать: серийный убийца-врач усыпил 15 пациентов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Жертв может быть намного больше.

Серийный убийца-врач усыпил 15 пациентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Daily Mail: серийный убийца-врач усыпил 15 пациентов

Врач паллиативной помощи расправился с 15 пациентами. Он усыплял их при помощи медицинских препаратов. Об этом сообщило Daily Mail.

Медработник лишил жизни 12 женщин и троих мужчин, к которым он приходил на дом для оказания медицинской помощи. Злоумышленник убивал в течение трех лет — в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. Возраст жертв жестокого медика варьировался от 25 до 94 лет.

Один из эпизодов показал особую циничность осужденного. В июле 2024 года он лишил жизни двух человек в разных районах города всего за один день.

Сначала жертвой стал пожилой мужчина, а через несколько часов погибла женщина. Правоохранители начали проверку после сигналов от служб по уходу за престарелыми. Это и привело к аресту подозреваемого в августе 2024 года.

Следствие и суд установили, что немец действовал не из сострадания к больным, а из стремления обладать неограниченной силой над людьми.

Для совершения преступлений он применял комбинацию сильнодействующих препаратов, которая вызывала паралич дыхательных мышц и приводила к летальному исходу в течение считанных минут.

Обвинение указало на отсутствие иных мотивов, кроме «жажды убийства». Чтобы замести следы, преступник как минимум пять раз устраивал поджоги в квартирах своих жертв после их смерти.

В ходе слушаний врач сознался в содеянном, заявив, что испытывает отчаяние от осознания масштабов причиненных им страданий.

Председательствующий судья назвала осужденного серийным убийцей, подчеркнув исключительную тяжесть его вины. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Это решение практически лишает мужчину шансов на досрочное освобождение в будущем. Помимо тюремного срока, инстанции ввели пожизненный запрет на любую медицинскую деятельность для подсудимого.

Несмотря на доказанные 15 эпизодов, прокуратура подозревает, что реальное число погибших от рук врача может превышать 70 человек. Расследование по этим фактам продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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