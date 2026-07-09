Полный надежд: король Карл III переговорит с Гарри и Меган о встрече с внуками

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 482 0

Монарх видел семилетнего Арчи лишь несколько раз, а пятилетнюю Лилибет — только однажды.

Почему король Карл не видится с внуками: возможность встречи

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Mirror: король Карл III переговорит с Гарри и Меган о встрече с внуками

Король Карл III поручил своим помощникам выделить время в его рабочем графике на текущей неделе для встречи с принцем Гарри и Меган Маркл. Он хочет переговорить с супругами, чтобы добиться возможности увидеть своих внуков Арчи и Лилибет. Об этом сообщило Mirror.

По данным источников издания, монарх настроен оптимистично и не хочет упускать шанс пообщаться с младшими членами семьи.

Принц Гарри прибыл в Великобританию в одиночку в минувший понедельник, 6 июля. Однако сейчас обсуждается возможность экстренного прилета Меган с детьми всего на 24 часа.

Для реализации этого плана герцог Сассекский пытается в срочном порядке организовать усиленную частную охрану для своих близких.

Отношения между отцом и сыном остаются напряженными с 2020 года, когда пара покинула королевскую семью и переехала в США. Тем не менее в последние недели между Гарри и Карлом состоялось несколько личных бесед, которые инсайдеры характеризуют как «многообещающие».

Король видел семилетнего Арчи лишь несколько раз, а с пятилетней Лилибет встречался только однажды — во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году.

Ситуация осложняется недавним отказом Гарри в размещении в Букингемском дворце. Двор мотивировал это тем, что запрос был подан слишком поздно, а также сослался на конституционную деликатность вопроса из-за судебных тяжб принца с британскими СМИ.

Визит принца Гарри в Британию связан с благотворительными мероприятиями. В его планах — посетить детскую больницу в Бирмингеме и принять участие в презентации предстоящих Игр непобежденных (Invictus Games).

Несмотря на отказ в предоставлении государственных охранников, Гарри надеется найти способ безопасно привезти семью в Лондон для долгожданного воссоединения.

Сторона короля установила дедлайн до пятницы, 10 июля, для окончательного согласования планов. В Букингемском дворце пока официально не комментируют возможность проведения этой семейной встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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