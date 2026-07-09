Сжала руки в замок: как Диана Шуригина отреагировала на заключение в СИЗО

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 169 0

Блогера обвиняют в распространении порнографических материалов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; MAX/Суды общей юрисдикции города Москвы/id7718123097_gos; 5-tv.ru.ru

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Диану Шурыгину заключили под стражу на 11 суток

Блогеру Диане Шурыгиной изменили меру пресечения. Видео из зала заседания было опубликовано пресс-службой Судов общей юрисдикции города Москва в канале в мессенджере МАКС.

Под стражей она проведет 11 суток, то есть до 19 июля 2026 года.

На кадрах видно саму обвиняемую в момент зачитывания решения суда. Интернет-знаменитость была в розовом спортивном костюме. Большую часть времени она смотрела на судью и сжимала руки в замке. Когда был озвучен срок, который она проведет в следственном изоляторе (СИЗО), блогер плотно сжала губы. Затем на кого-то обернулась и состроила грустную мордочку.

Блогера обвиняют в распространении порнографических материалов. Дело было возбуждено 19 мая. После чего ей был назначен домашний арест. Однако Шурыгина нарушила правила предыдущей меры пресечения. Это и стало причиной для заключения под стражу.

Если блогера признают виновной, то ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Шурыгина может превратиться из обвиняемой в потерпевшую по делу о распространении порнографии. Такое может произойти в двух случаях, в том числе если удастся доказать, что она сама стала жертвой противоправных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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