Шурыгина может превратиться из обвиняемой по делу о порнографии в потерпевшую

Адвокат Чанышев: Шурыгина может стать потерпевшей по своему уголовному делу

Блогер Диана Шурыгина может превратиться из обвиняемой по делу о распространении порнографии в потерпевшую. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тимур Чанышев.

Теоретически такая ситуация возможна. По словам юриста, процессуальный статус Шурыгиной может измениться в двух случаях.

Первый — если ей удастся доказать, что она сама стала жертвой противоправных действий. То есть не давала свое согласие на распространение интимных видео и фото в сети. Второй вариант — если в ходе расследования выяснится, что Шурыгина была вовлечена в незаконную деятельность против своей воли.

«Она может быть признана потерпевшей в рамках данного или отдельного уголовного дела», — уточнил Тимур Чанышев.

Кроме того, как добавил эксперт, не исключено и изменение юридической квалификации блогера. Это также станет возможным, если следователи установят тот факт, что запрещенные материалы в интернете распространялись без ведома обвиняемой.

Помимо этого, если у прокуроров возникнут вопросы к психическому состоянию Дианы Шурыгиной, то они вправе запросить соответствующую экспертизу. Ей может быть назначено комплексное исследование. Но, как заметил Чанышев, само по себе наличие такой экспертизы не говорит о признании лица невменяемым. Следствию важно понять: в момент совершения противозаконных действий отдавала ли себе отчет обвиняемая.

Ранее в отношении Шурыгиной было возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографии. Московский суд назначил ей домашний арест. Такая мера пресечения подразумевает не только исключение возможности свободного передвижения, но и ряд других ограничений.

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