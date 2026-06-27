На сцену «Алых парусов» впервые вышли сразу две пары ведущих

Знаменитости обратились к вчерашним школьникам, для которых эта ночь станет символом прощания с детством и шагом в новую жизнь.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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В самом сердце Петербурга дали старт празднику выпускников «Алые паруса — 2026». В этом году на сцене впервые появились сразу две пары ведущих: Вячеслав Макаров и Дарья Александрова, а также Антон Лаврентьев и Юлиана Караулова.
Под светом прожекторов и в атмосфере всеобщего ожидания они обратились к вчерашним школьникам, для которых эта ночь станет символом прощания с детством и шагом в новую жизнь.
«Сегодня начинается новый этап вашей жизни в стране, где рождаются идеи, меняющие мир, и каждый день открываются новые возможности», — сказал Лаврентьев.
Караулова напомнила о многонациональном характере России и важности единства людей разных культур и традиций.
«Уважение друг к другу, взаимопомощь и чувство общей ответственности — ценности, которые сегодня особенно важны. В ночь „Алых парусов“ все выпускники от Калининграда до Владивостока отмечают начало новой главы своей жизни», — подчеркнул Лаврентьев.
Юлиана Караулова отметила, что впереди у выпускников дорога, на которой многое будет зависеть от их смелости, труда и веры в собственные силы.
«Наш „Город мечтателей“ стал еще больше. Его адрес — вся Россия», — сказала Дарья Александрова.
Под аплодисменты выпускников праздник официально начался, а Дворцовая площадь на одну ночь превратилась в место, где мечты о будущем звучат особенно громко.
Телевизионную трансляцию праздника проводит Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволяет зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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