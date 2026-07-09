МИД РФ даст ответ на высылку российских атташе из Рима

МИД РФ: Россия ответит на высылку военных атташе из Рима

МИД РФ даст ответ на высылку двух российских военных атташе из Рима. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Россия даст соответствующий ответ», — прокомментировали в министерстве.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что два военных атташе РФ должны покинуть территорию этого европейского государства в течение трех дней.

Это произошло после задержания двух итальянцев, которых подозревают в якобы шпионаже в пользу России.

Военный атташе — аккредитованный участник дипмиссии. При этом он является официальным представителем вооруженных сил своей страны. Он поддерживает контакты между министерствами обороны двух государств и легально собирает военную и политическую информацию о стране, в которой работает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский МИД заявил решительный протест послу Швеции в Москве Анне Кристине Тересе Юханнессон. Поводом стало недавнее нападение на здание дипмиссии РФ в Стокгольме. Инцидент произошел в ночь на 2 июля.

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