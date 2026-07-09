«Думал, что умру»: подросток получил удар молнией во время игры за компьютером

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 76 0

На чердаке дома из-за инцидента вспыхнул пожар.

Подросток получил удар молнией во время компьютерной игры

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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Тема:
Погода

New York Post: подросток получил удар молнией во время игры за компьютером

Подросток получил удар молнией, когда находился в собственной комнате во время игры за компьютером. Об этом сообщило New York Post.

По данным издания, 13-летний мальчик из американского штатат Техас проводил время за монитором, когда электрический разряд прошил здание.

Пострадавший рассказал, что он не ожидал ничего подобного, так как просто проводил время за компьютером. Однако молния неожиданно поразила его в область живота через металлическую деталь игрового стола, которая в тот момент соприкасалась с его кожей.

Подросток поделился, что мгновенно выскочил из кресла и начал кричать от ужаса.

«Это было безумие. Честно говоря, я думал, что умру. Я не понимал, как мне удалось выжить», — поделился своими эмоциями мальчик.

Родители мальчика предположили, что изначально молния угодила в дерево, растущее неподалеку от дома. После этого электрический импульс перекинулся на здание и прошел через линии коммуникации прямо в комнату ребенка.

В результате инцидента в чердачном помещении здания вспыхнул небольшой пожар. Следователи подтвердили, что возгорание спровоцировал ток, прошедший по домашней электросети.

Отец мальчика немедленно вызвал экстренные службы. Прибывшие на место медики осмотрели подростка и заключили, что госпитализация ему не требуется, несмотря на пережитый шок и легкое головокружение.

Дом получил незначительные повреждения, включая пробоину в одной из стен. Местные власти на фоне случившегося напомнили жителям о необходимости отключать проводную электронику и держаться подальше от сантехники и розеток во время грозы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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