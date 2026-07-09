США атаковали в Иране рекордное с апреля количество целей
Тегеран отвечает ударами по американским базам в регионе.
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
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Все это в Тегеране назвали ответом на атаки со стороны США. В результате американских налетов за два дня погибли 14 иранцев. Около 80 человек ранены. И командование в Вашингтоне лишь расширяет географию целей. Под огнем оказался северо-восток исламской республики. В том числе гражданские объекты, два железнодорожных моста. Осколки снарядов попали в больницу.
Впервые с апреля Штаты ударили по городу Бушер. Рядом с ним находится единственная в стране АЭС. О новом масштабном противостоянии — кореспондент «Известий» Александр Якименко.
США наращивает силу удара — сегодня он оказался еще мощнее, чем накануне. Атакованы рекордное с апреля количество целей — 90. В первую очередь вдоль побережья. Бомбардировке подвергся один из крупнейших портов страны Чабахар. Именно там, как утверждают в Пентагоне, базировались малые суда иранского военного флота.
Атакован и местный аэропорт: уничтожена диспетчерская вышка, повреждены взлетно-посадочные полосы. Президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил, что воздушную гавань якобы использовали в военных целях. Одновременно США нанесли удары по чисто гражданской инфраструктуре — железнодорожному мосту в северной провинции Голестан. Именно он связывал Иран со странами Средней Азии, а через них — с Китаем.
А на юго-западе впервые за несколько месяцев США ударили по городу Бушер. Рядом расположена единственная иранская атомная электростанция. Власти заявили, что она не пострадала.
В Пентагоне уверяют: все удары направлены на то, чтобы ослабить военно-морской потенциал исламской республики и якобы заставить ее пропускать сотни судов, которые вновь столпились по обе стороны Ормузского пролива. В Тегеране вновь заявили, что не уступят и будут отвечать ударом на удар.
«Америка до сих пор не поняла, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходятся без последствий. Скажу прямо: если ты нанесешь удар, тебя ударят. А Ормузский пролив откроется только по договоренности с Ираном, а не после американских угроз», — заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Дональд Трамп комментирует ситуацию прямо в полете. Из Турции он возвращается на новом самолете номер один, специально пересел в него перед тем, как его армия начала новую фазу операции против Ирана. То ли такой политический жест, или просто совпадение, но именно этот борт — подарок ближневосточных шейхов стоимостью 400 миллионов долларов.
— Это была долгая прогулка. Пожалуй, раза в три дольше, чем я обычно до вас добираюсь.
Новости для тех, кто делал столь щедрый подарок президенту США, оказались не слишком приятны. На саммите НАТО Трамп открыто признал — подписанный в июне меморандум перестал действовать. И будет ли новый договор — появились серьезные сомнения.
«Они отчаянно хотят заключить сделку, они звонили недавно, но я просто не знаю, достойны ли они этого. Я не знаю, будут ли они ее соблюдать. Это какое-то безумие. Они вышли из-под контроля», — заявил Дональд Трамп.
Иран уже начал ответную массированную атаку по американским базам в регионе. В небе над Кувейтом и Катаром несколько часов подряд работали системы ПВО, были сбиты десятки беспилотников, а также ракеты. В Бахрейне сразу несколько взрывов прозвучали рядом со штаб-квартирой Пятого флота ВМС США.
В Белом доме снова делают ставку на военное решение. Хотя все эксперты уверяют, что достичь своих целей таким способом США вряд ли удастся быстро: вооруженные силы Ирана, сколько бы раз их ни признавали в Вашингтоне уничтоженными, все еще показывают боеспособность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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