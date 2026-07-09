Создает хаос: принца Гарри наградили едким прозвищем из-за конфликтов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 369 0

Сотрудники королевского двора уже устали от поведения герцога Сассекского.

Как окружение королевской семьи Британии относится к Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: принца Гарри наградили едким прозвищем из-за конфликтов

Сотрудники королевского двора дали принцу Гарри и его дяде принцу Эндрю издевательское прозвище «Герцоги Хазард» (Hazard — в переводе с английского «опасность») из-за постоянных проблем, которые они создают монархии. Об этом сообщило Mirror.

По словам королевского эксперта Кейт Мэнси, это имя закрепилось за членами семьи, так как их появление всегда сопровождается хаосом и организационными трудностями.

«Так их называли придворные, потому что за обоими постоянно следует беспорядок. Каждый раз, когда упоминаются их имена, у сотрудников дворца вспыхивают сигналы тревоги, ведь это два главных препятствия для короля в период его правления», — отметила она.

Очередной приезд герцога Сассекского в Великобританию в июле для подготовки к играм Invictus Games в Бирмингеме лишь подтвердил обоснованность такого прозвища. Между представителями принца и Букингемским дворцом вспыхнул спор по поводу проживания.

Гарри рассказал, что ему предложили комнату в резиденции, но позже отозвали приглашение. В свою очередь, источники в окружении короля Карла III заявляют, что команда принца пропустила установленный дедлайн для ответа.

В результате Гарри был вынужден искать жилье самостоятельно. Также он напомнил об отсутствии должной полицейской защиты, из-за которой он не привез в страну Меган Маркл и детей.

Сотрудники короля уже устали от непредсказуемости герцога Сассекского. По мнению экспертов, поведение Гарри стало цикличным.

За несколько недель до поездки его представители начинают выпускать сообщения о возможных визитах внуков к королю, за которыми неизменно следуют публичные разбирательства из-за охраны.

Несмотря на проигрыш в суде по вопросу предоставления автоматической защиты полицией, герцог продолжает настаивать на этом праве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео