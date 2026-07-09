Путин присвоил Борису Эйфману звание Героя Труда России

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Легендарного балетмейстера наградили за вклад в отечественное хореографическое искусство.

Путин присвоил Эйфману звание Героя Труда

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации выдающемуся советскому и российскому балетмейстеру Борису Эйфману. Об этом сообщается в указе президента.

«За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность», — говорится в тексте документа.

Борис Яковлевич Эйфман родился в 1946 году и давно стал живой легендой мирового балета. Именно он создал уникальное направление «психологический балет», снискав славу хореографа-философа, которого за рубежом называют «балетным психоаналитиком».

Его спектакли — это всегда исследование скрытых страстей и конфликтов. Среди постановок, покоривших мировые сцены, такие шедевры, как «Анна Каренина», «Чайковский», «Роден», «Русский Гамлет», «Карамазовы» и «Красная Жизель».

Мастер является художественным руководителем Театра балета своего имени и основателем Академии танца в Санкт-Петербурге, где готовят артистов нового поколения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Путин присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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