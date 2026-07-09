В парке «Алтуфьево» возведут круглогодичную спортивную площадку

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Алена Куликова
Алена Куликова 36 0

Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом — пространства для игр в баскетбол и волейбол.

В Москве появится еще 23 спортплощадки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В 2026 году в столице возведут 23 круглогодичные спортивные зоны нового формата, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

«Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом — зоны для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры», — рассказал мэр Москвы.

Современные технологии позволят быстро менять режим в зависимости от времени года.

Одну из площадок откроют в парке «Алтуфьево» на месте старой хоккейной коробки у дома № 97 на Алтуфьевском шоссе. От нее остался навес — его отремонтируют, а в основание встроят систему охлаждения. Площадь ледовой арены — 1,8 тысячи квадратных метров, также на территории установят трибуны.

Летом здесь смонтируют четыре падл-корта — это будет единственный подобный крытый центр в СВАО.

Рядом возведут павильон с раздевалками, санузлами, кафе, коворкингом и техпомещениями. Это второй этап программы — в 2025-м уже открыли 11 таких объектов.

Ранее Сергей Собянин рассказал об итогах первого месяца третьего сезона фестиваля «Театральный бульвар».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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