Автор хитов «Тату» заявил, что Катина разучилась петь, а голос Волковой сломан

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 919 0

Лена Катина в ответ напомнила, что ей скоро 42, и назвала изменения неизбежными.

Автор хитов Тату раскритиковал вокал солисток

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Автор песен Галоян: Лена Катина разучилась петь, а голос Юли Волковой сломан

Автор песен «Тату» Сергей Галоян, запретивший дуэту исполнять свои хиты, выступил с жесткой критикой нынешних вокальных данных солисток. Об этом он заявил в фильме-интервью на Youtube-канале «ОДНАЖДЫ в истории».

«Они великолепные техничные певицы. Но, к сожалению, физически у Юли голос был сломан. А с Леной сейчас что-то случилось, она как будто бы разучилась петь. Для меня это странно. <…> Просто она стала лениться петь или еще что-то», — заявил Галоян.

Композитор выразил надежду, что ситуацию удастся исправить, но факт остается фактом — прежнего звучания, которое в начале нулевых взорвало мировые чарты, больше нет.

В ответ на это Лена Катина отказалась драматизировать. Певица объяснила, что сравнивать нынешний вокал с подростковым просто бессмысленно.

«Голосовой аппарат меняется с возрастом, с родами, гормональная перестройка — все влияет. Я смотрю на это как на естественный и неизбежный процесс», — подчеркнула Катина.

Напомним, дуэт воссоединился летом прошлого года и снова начал выступать, однако разбирательства вокруг прав на песни и критика прежнего продюсера добавили ложку дегтя в камбэк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Маликов, Гуф, группа «Тату» и Диана Арбенина попали в черный список Молдавии.

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