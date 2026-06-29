Захарова заявила о попытках Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией

Киев предпринимает попытки вовлечь страны НАТО в прямое вооруженное противостояние с Россией, стремясь изменить положение на линии боевого соприкосновения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя», — сказано в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

Она охарактеризовала подобные планы как нереалистичные и оторванные от действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о возможном жестком ответе России в случае агрессии НАТО против российских регионов. По ее словам, любые действия подобного характера повлекут серьезные последствия для стороны, допустившей нападение.

Также 5-tv.ru сообщал, что страны НАТО планируют обсудить инвестиции в развитие возможностей ядерного сдерживания на предстоящем саммите альянса. Мероприятие состоится в Анкаре 7–8 июля.

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