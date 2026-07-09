Наталья Бардо: муж важнее ребенка в семейной иерархии

Актриса Наталья Бардо заявила, что при расстановке семейных приоритетов ставит супруга выше ребенка. Свою позицию она озвучила на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

«Если у меня есть выходной день в первую очередь я подумаю о свидании с супругом потому что хорошее отношение с супругом это всегда улыбающийся ребенок. У нас всегда в целом есть определенные традиции в семье, которые мы соблюдаем», — рассказала актриса.

В семье актрисы есть традиции, которые помогают сохранять романтику.

Артистка отметила, что через три–четыре года быт и детские вопросы вытесняют романтический флер. Кризисные моменты она называет зоной роста, когда нужно совместно искать «витамин» для отношений.

«И романтика в ваших отношениях — это ответственность двоих людей. И ваша романтика, любовь, ваши ссоры — это все ответственность двоих», — сказала Бардо.

Если один не вкладывается, пара невозможна. Поэтому свидания с мужем — осознанный шаг для укрепления союза, который в итоге приносит пользу всей семье, включая ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Катерина Ковальчук опубликовала трогательный пост, который адресовала мужу — Гарику Харламову.

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