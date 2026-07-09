Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 81 0

Чиновник не пострадал, а 15-летняя девочка и еще четверо участников госпитализированы.

Замгубернатора Курской области попал в ДТП

Фото: Правительство Курской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик стал участником серьезной аварии в Конышевском районе, в результате которой травмы получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инцидент произошел около 14:40 на пятом километре автодороги «Конышевка — Макаро-Петровское», куда чиновник прибыл с рабочим визитом.

По предварительной информации регионального УМВД, столкнулись сразу три автомобиля.

Первым не разъехался водитель Daewoo Nexia 2008 года рождения, который двигался со стороны деревни Макаро-Петровское. Он врезался во встречную Toyota под управлением автомобилиста 1995 года рождения, после чего Daewoo отбросило на следовавший за Toyota Chevrolet.

Сам Александр Чепик, находившийся в одной из машин, отделался испугом и за медицинской помощью не обращался.

Однако остальным участникам повезло меньше. Водителя Daewoo и его 15-летнюю пассажирку экстренно доставили в стационар, еще троих человек, включая водителя и женщину-пассажира Chevrolet, врачи осмотрели прямо на месте.

Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как чудесным образом проезжавшие мимо ДТП врачи смогл спасти попавшего в аварию мужчину в Красноярске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Курская область
9 июл
Пострадавшая в ДТП с машиной первого замгубернатора Курской области скончалась
8 июл
Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по АЗС в Курской области
3 июл
Глава Рыльского района рассказал о состоянии пострадавших при подрыве на мине
3 июл
Врач рассказал о состоянии пострадавших после подрыва на мине в Рыльске
3 июл
«Бесчеловечное нападение»: Лантратова об ударе ВСУ по Токмаку
3 июл
Машина с сотрудниками администрации одного из районов Курской области подорвалась на мине
2 июл
«Каша для свиней»: мужчина рассказал о питании в украинском плену
2 июл
Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
1 июл
Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Курской области
30 июн
Путин отметил рост инвестиций и промышленности в Курской области
+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео