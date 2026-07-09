Лерчек может пропустить заседание суда из-за лечения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 169 0

Гагаринский суд Москвы 10 июля рассмотрит вопрос о продолжении процесса по уголовному делу блогера.

Лерчек может пропустить заседание суда из-за лечения

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Неизвестно, примет ли блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, участие в ближайшем заседании суда. Блогер проходит лечение в больнице, поэтому ее присутствие на процессе остается под вопросом.

Как сообщил 5-tv.ru адвокат Чекалиной Константин Третьяков, Гагаринский суд Москвы рассмотрит вопрос о продолжении судебного процесса по уголовному делу блогера. Заседание назначено на 10 июля.

Изначально встреча в суде была связана с вопросом изменения места проживания Чекалиной — этот момент она обязана согласовывать с инстанцией. Однако дополнительно будет обсуждаться возможность продолжения судебного разбирательства.

По словам защитника, в настоящее время блогер находится в медицинском учреждении и проходит таргетную терапию. На следующей неделе ей также предстоит девятый курс химиотерапии в клинике имени Блохина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленный Валерии Чекалиной рассказал об ухудшении ее самочувствия во время лечения. Луис Сквиччиарини сообщил, что после восьмого курса химиотерапии у блогера начались сильные боли в животе. По его словам, причиной состояния мог стать накопительный эффект препарата в организме.

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