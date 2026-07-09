Президент Чехии Петер Павел заявил, что у Украины и ее союзников есть два месяца, чтобы усилить давление на Россию и привести ее к столу переговоров. Свое мнение он высказал в интервью The Telegraph, отметив, что это необходимо сделать до выборов в Госдуму, запланированных на 20 сентября.

«Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры», — сказал чешский лидер.

Чешский лидер выступил за «ясный сигнал» Москве о готовности к переговорам, но при этом поддержал удары Украины по России и призвал обеспечить Киев «всем необходимым для успешной обороны». Павел также высказался за дальнейшую милитаризацию Европы, особенно в сфере производства средств ПВО.

В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли об открытости к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля отметил, что Москва рассчитывает на посреднические усилия США и надеется, что Евросоюз не сможет окончательно обрушить эти перспективы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в британской газете The Telegraph вышла статья посла Украины в Великобритании и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которая контрастирует с победными заявлениями Киева. Публикация появилась в день, когда Владимир Зеленский отправился на саммит в Анкару просить поддержки у НАТО.

Залужный призвал не рассчитывать на скорое поражение России, назвав неверными и опасными прогнозы об этом, звучащие как на Украине, так и в Европе. По его словам, нынешний конфликт — это не война быстрых маневров, а попытки Киева проводить локальные наступательные операции обходятся слишком дорого и лишь углубляют финансовую и технологическую зависимость Украины от Запада.

Кроме того, экс-главком фактически списал НАТО со счетов, заявив, что альянс является структурой Старого света без перспектив — как в техническом, так и в политическом плане.

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